Schneebrett riss in Kirchberg 61-Jährigen mit: Rettung durch Lawinen-Airbag

Kirchberg in Tirol – Großes Glück im Unglück hatte am Mittwoch ein 61-jähriger Berg- und Skiführer im Skigebiet Kitzbühel. Gemeinsam mit einem 53-jährigen Gast aus Deutschland war er zum Varianten-Abfahren unterwegs. Nach dem Aufstieg südseitig des Stangenjochs wollten die Männer in einer Rinne unterhalb des Roßgruberkogels abfahren. Wegen der erheblichen Lawinengefahr (es herrschte Warnstufe 3) fuhr der 61-Jährige zunächst allein in die Rinne ein.