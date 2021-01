Glimmbrand sorgte in Buch für Feuerwehreinsatz

Buch – In einem Plastikeimer im Keller eines Wohnhauses in Buch kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Glimmbrand. Gegen 2.10 Uhr wurde der Rauchmelder ausgelöst, woraufhin der Hausbesitzer die Feuerwehr alarmierte. Die Freiwilligen Feuerwehren Buch und Jenbach konnten die Brandquelle entfernen und lüfteten anschließend das Haus. Durch den Brand entstand lediglich geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand. (TT.com)