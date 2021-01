AK Tirol warnt: Betrug mit Welpen im Internet steigt deutlich an

In Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Lockdown sehnen sich viele Tiroler nach tierischer Begleitung. Da der Kauf im stationären Handel nicht möglich ist, weichen viele aufs Internet aus. Doch dort lauern gerade im Bereich Rasse-Hundewelpen jede Menge gefälschter Angebote. Die vermeintlichen Verkäufer auf den diversen Online-Marktplätzen befinden sich oft im Ausland und argumentieren, dass das Tier deshalb nicht besichtigt werden könne. Gleichzeitig fordern sie eine Begleichung des Kaufpreises per Vorauskasse, häufig über Barzahlungstransfer (z. B. Western Union).

Steigt der Käufer darauf ein, geht es erst so richtig los: Laut Berichten der AK Tirol kommt es nicht selten zu weiteren Geldforderungen für Versand, Versicherung, Kaution etc. meist in der Höhe von mehreren tausend Euro. Es werden vermeintliche Transport- und Versicherungsunterlagen übermittelt, häufig von erfundenen Unternehmen, die es tatsächlich gar nicht gibt. Die Verkäufer antworten auf Anfragen schnell, erzählen plausibel klingende Geschichten. Nur der Hund erreicht sein neues Herrchen dann aber nie. Am Ende steht der gutgläubige Käufer dafür mit leerem Geldbeutel da.

In diesem Zusammenhang warnt die AK auch vor diversen Facebook-Gruppen, in denen reinrassige Hundewelpen zu verschenken angeboten werden. Bei Kontaktaufnahme erhält man eine standardisierte Antwort in gebrochenem Deutsch, in der Fragen zu den Lebensumständen gestellt werden. Je nachdem, wie man darauf reagiert, erhält man weitere Antworten, in denen man u. a. auch nach der E-Mail-Adresse gefragt wird. Auch wenn man helfen möchte: Hundewelpen erhält man laut den Konsumentenschützern so keinen, umso mehr sei allerdings Vorsicht bei der Weitergabe persönlicher Daten geboten.