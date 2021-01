Einbrüche in Fulpmes: Polizei forschte Verdächtigen aus

Fulpmes – Einen Wiederholungstäter hat die Polizei in Fulpmes ausgeforscht. Der 27-jährige Einheimische wird verdächtigt, sowohl Ende November letzten Jahres als auch am vergangenen Dienstag in einen Gastronomiebetrieb in der Stubaier Gemeinde eingebrochen zu sein. Dabei habe er Bargeld und alkoholische Getränke gestohlen.