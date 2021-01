Radikaler Wandel in US-Klimapolitik als Mammutaufgabe für Biden

Washington – Nur wenige Stunden nach seiner Vereidigung hat der neue US-Präsident Joe Biden mit der Rückkehr zum Pariser Klimaschutzabkommen bereits eine radikale Kehrtwende von der Umweltpolitik seines Vorgängers eingeleitet. In der Klimapolitik treiben den 78-Jährigen ehrgeizige Ziele an: Bis spätestens 2050 sollen die USA klimaneutral wirtschaften.

"Es ist wichtig, dass die USA zeigen, dass sie es zu Hause ernst meinen", sagte David Waskow vom World Resources Institute (WRI). Die Trump-Regierung hatte die Axt an eine Vielzahl von Umweltvorschriften gelegt, das Biden-Team will diese überprüfen – und wird viele Maßnahmen rückgängig machen. So verhängte Biden am Mittwoch bereits einen vorübergehenden Bohrstopp in der Arktis und fror das Ölpipeline-Projekt Keystone XL ein. Mit dem Schritt geht er auf Konfrontationskurs zu Kanadas Premierminister Justin Trudeau.