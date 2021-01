Warten auf Corona-Hilfen: Cofag erklärt sich verärgerten Unternehmern

Wien – Gut zu handeln ist schwer, Gutes zu fordern ist leicht: Dieses alte chinesische Sprichwort passt zum derzeitigen Spannungsfeld rund um die für Firmen überlebenswichtigen Corona-Hilfen. Die für die Auszahlung von Umsatzersätzen und Co zuständige staatliche Corona-Finanzierungsagentur Cofag zahlt zwar viele Hilfen rasch aus, wie sie mit Zahlen untermauert. Doch Unternehmer, die warten oder solche die noch gar nicht von den staatlichen Hilfen erfasst sind, tun ihren Unmut kund.

Die persönliche Betroffenheit der Unternehmer, der Dschungel an verschiedenen Hilfen und die durch die Pandemie mit ihren Lockdowns triste Lage vereinfachen die Situation nicht. Unternehmer sind nachvollziehbarerweise ja schon grundsätzlich enttäuscht, wenn sie geschlossen halten müssen oder viel weniger Umsatz machen.

„Von schnell und unbürokratisch kann keine Rede sein. Ich warte immer noch auf den Umsatzersatz für November; auch für den für Dezember – jetzt ist bald Februar“, schimpfte ein Wiener Gastronom von der APA dieser Tage gefragt, wie es bei ihm mit den Corona-Hilfen ausschaut. „Außerdem braucht man für so gut wie alles einen Steuerberater.“

Die Cofag-Chefs äußern Verständnis für verärgerte Unternehmer, betonen aber zeitgleich, ihre Arbeit so rasch wie nur möglich zu erledigen: „Wir müssen nach strengen Kriterien handeln und alle Anträge sorgfältig im Interesse der Steuerzahler prüfen. Nur bei einem kleineren Teil der Antragsteller ist das Prüfergebnis nicht sofort eindeutig, daraus entstehen Nachprüfungshandlungen.“

Und die Arbeit für die Cofag ist zuletzt – wegen der Umsatzersätze für November und Dezember – viel mehr geworden, als es noch der Fall war als es zuvor „nur“ Fixkostenzuschuss und Garantien gab, die die Cofag auch abwickelt. „Inzwischen sind insgesamt 125 Personen mit der Prüfung von Anträgen beschäftigt und betreuen die Antragsteller in allen Fragen“, so Perner. Jedenfalls seien sowohl beim Umsatzersatz – sowohl jenem 80-prozentigen für November als auch beim 50-prozentigen für Dezember – aktuell 92 Prozent der Anträge genehmigt.

„Für Betriebe wie unseren gibt es immer noch keine Hilfe wie für die Gastronomie“, bedauerte etwa erst dieser Tage ein niederösterreichischer Kleinbrauer, der normalerweise davon lebt, Gasthäuser zu beliefern, gegenüber der APA. Betroffen sind hier etwa viele Bäcker, Fleischer, Wäschereien – umso stärker, je mehr sie eigentlich an derzeit geschlossene Branchen liefern.

„Um den betroffenen Unternehmen möglichst rasch die ihnen zustehenden Hilfen zukommen zu lassen, haben wir zur Abwicklung der Anträge hochautomatisierte Prozesse entwickelt“, so Cofag-Geschäftsführer Perner. „Wir bearbeiten hunderttausende Anträge voll digitalisiert. Mittels Datenabgleich prüfen wir die Plausibilität eines Antrags höchsteffizient. Ohne ausgeklügelte IT-Systeme wäre das auch gar nicht zu bewerkstelligen.“

Wenn Details aus Hilfsanträgen nicht in die Algorithmen passen, sind allerdings aufwändige Nacharbeiten zu betreiben. Wird es besonders kompliziert, zieht die Cofag einen von rund 800 auf die Corona-Hilfen geschulten Finanzbeamten hinzu. Diese führen auch Prüfungen an Ort und Stelle durch, um gegebenenfalls Angaben von Unternehmen zu überprüfen. Es gibt laut der Cofag auch immer wieder Fälle, bei denen die Unternehmer den Nachfragen nicht nachkommen.

Beim Dezember-Umsatzersatz schaut die Lage (Stichtag: 19. Jänner) konkret so aus: Anträge von 87.314 Antragstellern sind genehmigt, Anträge von 7.914 Antragstellern sind noch im Genehmigungsprozess. „Das heißt 92 Prozent der Unternehmen haben bereits Geld bekommen oder erhalten es in Kürze. Alle anderen Antragsteller informieren wir darüber, dass wir noch weitere Daten brauchen“, so der zweite Cofag-Geschäftsführer Schimpel zur APA.