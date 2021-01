Die Saga der Starkenberger: Tiroler Autor veröffentlicht bald Teil 3 der Romanreihe

Tarrenz – Starkenberger? Oberländer Bier aus Tarrenz, klar. So lautet meist die Antwort. Aber „Starkenberger“, das war einmal viel mehr. Das war ein Rittergeschlecht, das in der ersten Reihe des Tiroler Adels stand. So manche Gemeinde im Oberland und Außerfern verdankt ab 1217 ihre Erstnennung einer Urkunde aus diesem mächtigen Haus. Ihre Grablege hatten die Starkenberger im Stift Stams – bei den Landesfürsten. Ihr Siegel ist auf jener Urkunde zu finden, mit der Margarethe Maultasch das Land Tirol an die Habsburger übergab. Tausende Höfe standen in ihrem Besitz, 33 Burgen vom Außerfern bis Meran gehörten zu ihrem Machtbereich. Die Kronburg war und ist ihr Wahrzeichen im Oberland. Dann legten sie sich aber mit dem Landesfürsten an – mit der Folge, dass sie ihren Besitz verloren. Die Streitschrift „Starkenberger Rotulus“ legt Zeugnis über diese Zeit und Hintergründe ab. Letztlich erlosch das Geschlecht 1452 im Mannesstamm.