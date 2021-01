Lkw fing in Nassereith Feuer, Lenker konnte sich in Sicherheit bringen

Nassereith – Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Donnerstagnachmittag auf der Mieminger Straße (B 189) in Nassereith. Wie die Polizei berichtet, war ein 52-jähriger Lkw-Fahrer gegen 16.30 Uhr vom Inntal kommend in Richtung Nassereith unterwegs, als der Wagen am Holzleithensattel an der Hinterseite der Fahrerkabine Feuer fing – warum war zunächst unklar.