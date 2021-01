Ski-Exil-Tiroler Baumann: „Das Podium bleibt mein Ziel“

Romed Baumann kennt sich auf der Streif aus. Was kann der DSV-Legionär in den beiden Kitzbühel-Abfahrten nach Hause fahren?

Geht man recht in der Annahme, dass Sie noch nie mit so einer guten Form nach Kitzbühel kamen?

Romed Baumann: Ich war in früheren Jahren immer wieder einmal gut in Form, aber zuletzt war ich nicht so gut drauf wie heuer.