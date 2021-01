Stürze überschatteten ersten Abfahrtssieg von Feuz in Kitzbühel

Kitzbühel – Der Sieger der ersten von zwei Abfahrten in Kitzbühel heißt Beat Feuz. Der Schweizer feierte am Freitag seinen ersten Streif-Triumph und setzte sich dabei vor Vorjahressieger Matthias Mayer (+ 0,16 Sekunden) und dem Südtiroler Dominik Paris (+ 0,56 Sekunden) durch.

Bis Feuz um 14.29 Uhr als Sieger feststand, vergingen fast drei Stunden. Nach zwei Unterbrechungen aufgrund heftiger Stürze des US-Amerikaners Ryan Cochran-Siegle und des Schweizers Urs Kryenbühl sowie aufgrund starker Windböen im oberen Pistenabschnitt musste das Rennen mehrmals für längere Zeit unterbrochen werden. Nach Startnummer 30 und immer schlechter werdender Sicht schaltete die Rennleitung die Ampel endgültig auf Rot und beendete die Abfahrt vorzeitig. Insgesamt wären 55 Läufer am Start gestanden.

"Es war heute ein sehr schwieriges und vor allem ein sehr langes Rennen", analysierte Feuz beim Sieger-Interview. Nach vier zweiten Plätzen bei den Hahnenkammrennen durfte er sich endlich über seine längst überfällige erste Goldene Gams freuen. "Ich war auch oft mit den zweiten Plätzen zufrieden, heute ist mir eine sehr gute Fahrt gelungen." Dass das Rennen nach 30 Läufern in die Wertung kam und nicht eher abgebrochen wurde, verdankte der Wahl-Tiroler auch ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel, der sich für eine Fortsetzung der ersten von zwei Kitz-Abfahrten in dieser Saison eingesetzt hatte.

Überschattet wurde der Feuz-Triumph von zwei schweren Stürzen: Cochran-Siegle erwischte die Einfahrt in das steil weghängende Gelände vor dem Zielhang nicht optimal und kam zu Fall. Er riss dabei das Sicherheitsnetz aus der Verankerung und zerstörte es. Laut Jury-Funk hatte der 28-Jährige vor seinem Abtransport über nur leichte Schmerzen berichtet.

Von Sieger Feuz gab es im ORF-Interview Kritik am Zielsprung. Diese Stelle sei seit drei Tagen ein Thema bei den Athleten. "Der Zielsprung gehört dazu. Bei diesem Tempo muss es aber nicht 60 bis 70 Meter weit gehen. Vor allem aber, ist diese Höhe nicht nötig."

Der Zielsprung war in der Vergangenheit schon Auslöser für einige der schwersten Kitzbühel-Stürze. 2008 crashte der US-Amerikaner Scott Macartney an der Stelle und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. 2009 erwischte es Daniel Albrecht im Abschlusstraining. Auch der Schweizer erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und Lungenquetschungen. Nach mehr als dreieinhalb Wochen erwachte er am 12. Februar aus dem Koma. (TT.com, APA)