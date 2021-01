Emily, Sophia und Luis sind beliebteste Babynamen 2020 in Innsbruck

Innsbruck – 2020 erblickten in Innsbruck 1180 Kinder das Licht der Welt: 583 Mädchen und 597 Buben. Die Wahl der Namen fiel dabei auffallend unterschiedlich aus. 571 unterschiedliche Namen wurden vergeben. „Das liegt sowohl an der steigenden Vielfalt in der Bevölkerung als auch an der Lust auf ungewöhnliche Namen", erklärt der zuständige Referent Markus Tilly vom Standesamt.