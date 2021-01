Netflix-Erfolgsserie „Bridgerton" bekommt zweite Staffel

New York – Die Netflix-Erfolgsserie „Bridgerton" bekommt eine zweite Staffel. Das teilte der Streamingdienst am Donnerstag per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die erste Staffel der Serie war Ende 2020 gestartet, die zweite Staffel soll nun ab dem Frühjahr gedreht werden. In den neuen Folgen soll das (Liebes-)Leben von Anthony Bridgerton im Mittelpunkt stehen.