„New York Times"-Doku hinterfragt Britney Spears' Vormundschaft

Berlin – Eine neue Dokumentation der New York Times wird sich mit Britney Spears' Leben unter der Vormundschaft ihres Vaters James beschäftigen. Der erste Trailer zum Film „Framing Britney Spears" wurde am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht. Die Dokumentation ist die sechste Folge der Serie „The New York Times Presents" („Die New York Times präsentiert") und erscheint am 5. Februar beim US-Sender FX und beim Streamingdienst Hulu.