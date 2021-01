Innsbrucker Festwochen öffnen die Opern-Schatzkiste

Für die Oper, die 2021 aufgeführt wird, begann Festwochen-Intendant Alessandro De Marchi bereits vor zwei Jahren zu recherchieren: „Am Anfang steht die Suche in den Archiven und Bibliotheken. Oft war ich in Neapel, das im 16. Jahrhundert durch die Neapolitanische Schule ein Zentrum für Opern war und ein großes Repertoire von unbekannten Komponisten besitzt.“

Die Digitalisierung erleichtert die einer Schatzsuche ähnelnde Recherche ungemein: „Es ist nicht ungewöhnlich, dass ich tagelang mit dem Tablet am Cembalo sitze und die alten Handschriften erarbeite“, erläutert der gebürtige Italiener. Für die endgültige Entscheidung ist aber auch das Libretto wichtig, erläutert De Marchi: „Wir wollen ja dem Publikum einen schönen Opernabend bieten und die Regie muss die Möglichkeit haben, eine gute Geschichte erzählen zu können.“

Im Sommer 2021 wird das Festwochen-Publikum Bernardo Pasquinis Oper „Idalma ovvero chi la dura la vince“ (Idalma oder „Wer durchhält, siegt“) aus dem Jahr 1680 erleben können. Und dabei auch das ein oder andere hören, das bei Pasquinis Partitur fehlte: „Der Komponist hat keine Instrumentierung notiert, weshalb ich zum Beispiel Flötenstimmen komponiert habe“, so De Marchi. Ausgiebige Recherche und gewohnte Expertise ermöglichen es, dass am Ende eine Oper in gewohnter Festwochen-Manier erklingen wird.