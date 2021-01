Boeing will Passagierflugzeuge mit reinen Öko-Kraftstoffen bis 2030

New York – Der US-Flugzeugbauer Boeing will bis zum Jahr 2030 vollständig mit Öko-Kraftstoffen angetriebene Passagiermaschinen entwickeln. Dafür habe Boeing bereits in den vergangenen Jahren Tests mit sogenannten nachhaltigen Flugzeugtreibstoffen (SAF) vorgenommen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zu diesen zählen unter anderem pflanzliche Stoffe, recycelte Haushaltsabfälle oder auch gebrauchtes Küchenöl. Der internationale Luftfahrtverband IATA unterstützt diese Überlegungen.