Italien blockiert TikTok-Accounts nach Tod eines zehnjährigen Mädchens

Schon im Dezember hatte die italienische Datenschutzbehörde TikTok mangelnder Schutz von Minderjährigen vorgeworfen. Für Kinder unter 13 Jahren sei es sehr einfach, ein Account zu öffnen. Es gebe wenig Transparenz und Klarheit bei den Informationen für die Kunden. Datenschutz sei nur unzureichend garantiert, hieß es in einem am Freitagabend veröffentlichten Schreiben der Behörde.

Der Stopp für die TikTok-Konten in Italien gilt bis zum 15. Februar. Bis dahin nimmt sich die Behörde Zeit, um die Situation zu prüfen. Über den Beschluss wurden die irischen Behörden informiert, da TikTok seinen Hauptsitz in Europa in Irland habe, teilte die Datenschutzinstitution mit. Vorerst gab es keine offizielle Reaktion seitens der chinesischen Plattform.

Der Beschluss wurde wegen des Schocks in Italien infolge des Tods des Mädchens in Palermo gefasst, das an der an der "Blackout Challenge" teilgenommen hatte. Im Badezimmer habe sie sich dafür einen Gürtel mit dem Ziel um den Hals gelegt, so lange die Luft anzuhalten wie möglich. Das Mädchen habe das Ganze mit ihrem Handy gefilmt. Die Staatsanwaltschaft von Palermo leitete Ermittlungen wegen "Anstiftung zum Suizid" ein. Das Handy des Kindes wurde beschlagnahmt.