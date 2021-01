Bisher 13.400 Geimpfte in Tirol: In elf Gemeinden wird nächste Woche weitergeimpft

In weiteren elf Tiroler Gemeinden werden in der nächsten Woche die über 80-Jährigen geimpft. (Symbolbild)

Innsbruck – Der harte Lockdown bleibt vorerst bis 7. Februar Realität: Zum einen geht es derzeit darum, das Infektionsgeschehen in Österreich bzw. Tirol weiter einzudämmen, andererseits die Phase I in der Impfstrategie weiter umzusetzen. Beides ist mit Unsicherheiten behaftet. Denn bei den Neuinfektionen bewegt sich Tirol seit rund einer Woche seitwärts. Zwischen 100 und 140 positive Testergebnisse werden täglich verzeichnet, die Zahl der Gesamtinfektionen bleibt mit rund 1100 konstant.

Das trifft auch auf die Situation in den Spitälern zu: 129 an Corona erkrankte Personen werden aktuell stationär behandelt, 20 auf den Intensivstationen. Die Lage hat sich entspannt. Dass die Anzahl der positiven Corona-Tests trotz Lockdown nicht noch weiter zurückgeht, wird von Experten auf den privaten Bereich zurückgeführt. Er ist weiter die häufigste Ansteckungsquelle.

Im öffentlichen Raum und in den Lebensmittelgeschäften gelten ab Montag verschärfte Maßnahmen: Die Abstandsregeln werden auf zwei Meter erweitert, das Tragen der FFP 2-Maske ist in Geschäften Pflicht.

Bei der Durchimpfung setzt das Land Tirol heute den nächsten Schritt: 300 Sanitäter des Rettungsdiensts, die vor allem in den Screeningstraßen arbeiten und Corona-Testungen durchführen, erhalten eine Impfung. Die Immunisierung der über 80-Jährigen wird kommende Woche in den Gemeinden fortgesetzt.

28.000 Menschen dieser Altersgruppe haben sich angemeldet, in der Vorwoche gab es bereits in acht Kommunen einen Probelauf, um das Zusammenwirken von Land, Gemeinden, niedergelassenen Ärzten und der Impflogistik zu „testen“. Gramais, Pettnau, Schwendt, Obernberg, Strassen, Walchsee, Fügenberg, Bruck am Ziller, Ellbögen, Schlitters und St. Jakob in Defereggen stehen (ohne Gewähr) auf dem Impfplan. Abhängig vom Infektionsgeschehen in den vergangenen sieben Tagen werden die Gemeinden ausgewählt.