Zehntausende Nawalny-Anhänger demonstrieren: Viele Festnahmen

Auch in Wladiwostock wurden Demonstranten festgenommen. © PAVEL KOROLYOV

Moskau – In Moskau und zahlreichen weiteren russischen Städten sind tausende Menschen dem Aufruf des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny zum Protest gegen Staatschef Wladimir Putin gefolgt. Rund 10.000 Menschen nahmen an einer nicht genehmigten Demonstration in Moskau teil. Die Polizei trieb die Demonstranten gewaltsam auseinander und nahm zahlreiche Protestteilnehmer fest, darunter auch Nawalnys Ehefrau Julia und seine engste Mitarbeiterin, die Juristin Ljubow Sobol.

Im Zentrum der russischen Hauptstadt versammelten sich die Demonstranten am Puschkin-Platz, bevor sie weiter in Richtung Kreml ziehen wollten. Unter den Tausenden Protestierenden in Moskau waren viele junge Leute und Angehörige der Mittelschicht. Aktivisten und Journalisten beklagten eine Drosselung des Internets. In sozialen Netzwerken kursierten Videos von Sicherheitskräften, die Demonstranten mit Schlagstöcken attackierten.

📽️ Video | Aktionstag „Freiheit für Nawalny": Polizei in Ostrussland greift durch

Nawalnys Frau Julia Nawalnaja meldete ihre Festnahme über ihren Kanal im Online-Dienst Instagram. Aus einem Gefangenentransporter der Polizei heraus veröffentlichte sie ein Bild von sich, das sie mit der Botschaft versah: „Bitte entschuldigt die schlechte Bildqualität. Das Licht im Polizeitransporter ist sehr schlecht."

Die Zahl der Festnahmen landesweit gab die Bürgerrechtsorganisation OWD mit mehr als tausend an. Die russischen Behörden drohen mit hohen Strafen für die Teilnahme an den nicht genehmigten Kundgebungen. In den vergangenen Tagen waren bereits zahlreiche Mitstreiter des Oppositionspolitikers festgenommen worden.

Nawalny hatte zu den Protesten gegen Putin aufgerufen, nachdem er am Sonntag vergangener Woche unmittelbar nach seiner Rückkehr von Deutschland nach Russland festgenommen worden war. In Berlin war der 44-Jährige nach einem Giftanschlag im August behandelt worden. Am Montag verhängte ein russisches Gericht in einem Eilverfahren 30 Tage Haft gegen ihn wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen. Nawalny macht für den Mordanschlag den Kreml verantwortlich. Der 44-Jährige sitzt nun im berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis Matrosskaja Tischina, in dem bereits mehrere Oppositionelle zu Tode kamen.

Demonstranten trotzten Temperaturen von minus 50 Grad

Landesweit folgten am Sonntag zahlreiche Menschen Nawalnys Aufruf zum Protest. Die ersten Kundgebungen fanden im Fernen Osten Russlands und in Sibirien statt, wo nach Angaben der Bürgerrechtsorganisation OWD etwa 200 Menschen festgenommen wurden. Aktivisten veröffentlichten von dort Videos von Polizisten, die Demonstranten schlagen und in Gefangenentransporter stecken.

Etwa 2000 Menschen demonstrierten im Zentrum von St. Petersburg. Auch dort gab es zahlreiche Festnahmen. Im nordrussischen Jaktustk trotzten Demonstranten extrem winterlichen Temperaturen von minus 50 Grad und gingen für Nawalnys Freilassung auf die Straße. In der Pazifikküstenmetropole Wladiwostok skandierten die Demonstranten Parolen wie „Freiheit für Nawalny" und „Putin ist ein Dieb".

„Menschen, die ihr Recht auf Versammlung und Meinungsfreiheit friedlich ausüben, dürfen nicht kriminalisiert werden", erklärte das Außenministerium in Wien in einem Tweet am Samstagnachmittag. Man verfolge die Proteste in Russland genau und erwarte, dass alle Verpflichtungen des Europarates und der OSZE eingehalten werden.

Die Polizisten gingen laut Videos hart mit den Demonstranten um. © PAVEL KOROLYOV

Enthüllungsvideo über mit Schmiergeldern finanzierten Putin-Palast

Nawalnys Team hatte Anfang der Woche unter dem Titel „Ein Palast für Putin" ein Enthüllungsvideo veröffentlicht, das beweisen soll, dass der Langzeit-Präsident sich aus Schmiergeldern ein riesiges Anwesen am Schwarzen Meer bauen ließ. Der fast zweistündige Film hatte nach wenigen Tagen mehr als 65 Millionen Aufrufe auf YouTube. Der Kreml bezeichnet die Vorwürfe als „Unsinn" und „Lüge".

Nawalny war am Montag in Moskau in einem umstrittenen Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Der 44-Jährige soll gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben, während er sich in Deutschland von einem Attentat erholte. Ihm drohen weitere Prozesse und viele Jahre Gefängnis. Hinter dem Anschlag gegen ihn mit dem Nervengift Nowitschok vom 20. August sieht er ein „Killerkommando" des Inlandsgeheimdienstes FSB unter Wladimir Putins Befehl. Putin und der FSB weisen die Anschuldigungen zurück.

Noch vor Start einer Demo sollen in Moskau mehrere Nawalny-Unterstützer festgenommen worden sein. © KIRILL KUDRYAVTSEV

Leonid Wolkow, ein enger Verbündeter Nawalnys appellierte unterdessen an die russische Zivilgesellschaft, die Freilassung des prominenten Regierungskritikers zu erwirken. „Straßenproteste sind in Russland das einzige Mittel, jemanden aus dem Gefängnis herauszubekommen", sagte Wolkow der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung laut Vorausmeldung. Wolkow sagte, es sei in Russland schon vorgekommen, dass Oppositionelle zweimal hintereinander vergiftet worden seien. Deshalb sei „der einzige Schutz" für Nawalny „maximale Sichtbarkeit und Unterstützung in der Bevölkerung".

Moskau verbat sich einmal mehr Einmischung aus Ausland

Der zum Anwaltsteam von Nawalny gehörende Nikolaos Gazeas sagte im Gespräch mit den Salzburger Nachrichten (Samstag), die Festnahme seines Mandanten bei seiner Rückkehr nach Moskau auf dem Flughafen und dessen Inhaftierung stellten eine „neue Qualität der Willkür" dar. „Die Festnahme ist rechtswidrig." Die Maßnahmen gingen auf ein Urteil zurück, bei welchem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) „Verstöße gegen die fundamentalsten Rechtsstaatsprinzipien festgestellt" habe. Das die russischen Behörden Nawalny vorwerfen, er habe gegen Bewährungsauflagen verstoßen, als er nach dem Giftanschlag im Koma lag und sich nicht bei den zuständigen Ämtern meldete bzw. nicht auf amtliche Briefe reagierte, sei „geradezu grotesk", so Gazeas weiter.

Der in Köln tätige Strafverteidiger will den Giftanschlag vor die UNO bringen: „Der Fall Nawalny ist keineswegs nur ein Fall einer inneren Angelegenheit Russlands. Mein Mandant ist Opfer eines Mordversuchs, der unter Einsatz einer international geächteten und verbotenen Substanz, einer chemischen Waffe, unternommen worden ist. (...) Man könnte die Nowitschok-Vergiftung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zur Sprache bringen und eine Aussprache hierüber verlangen. Denn es geht um einen sehr schweren Verstoß gegen die UNO-Chemiewaffenkonvention. Der Sicherheitsrat wäre ein Format, bei dem sich Russland der Erörterung nicht verweigern könnte."