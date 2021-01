Südafrikanische Mutation im Zillertal nachgewiesen: Bevölkerung soll zum Test

Proben aus dem Zillertal haben den Nachweis auf die südafrikanische Virus-Mutation ergeben. (Symbolbild) © AFP/Ross

Schwaz, Kitzbühel – Nach der britischen Mutation des Coronavirus ist jetzt auch die südafrikanische in Tirol festgestellt worden. Und zwar bei fünf Fällen im Zillertal, wie der Leiter des Krisenstabs im Land, Elmar Rizzoli, gegenüber der TT erklärt. Die Variante ist bei Personen in verschiedenen Gemeinden aufgetreten, weitere Verdachtsfälle werden von der AGES in Wien derzeit noch abgeklärt.

Obwohl die positiven Tests in verschiedenen Gemeinden des vorderen Zillertals aufgetreten sind, dürfte ein Zusammenhang bestehen. Die Ansteckungsquelle steht allerdings noch nicht fest und damit die Frage, wie diese Variante des Coronavirus eingeschleppt wurde. Viel weiß man darüber noch nicht, aber wie bei der britischen Mutation geht man davon aus, dass sie ansteckender sein dürfte. Die Bevölkerung des Bezirks Schwaz kann am Sonntag kostenlose PCR-Tests machen, die Testangebote werden erweitert. Die Kontaktnachverfolgung erfolgt laut Rizzoli bei den positiv auf die südafrikanische Mutation getesteten Personen noch intensiver. Nicht nur die engen K1-Kontakpersonen, auch die "K"-Personen absolvieren einen PCR-test. "Es geht darum, die Infektionsketten zu durchbrechen", sagt Rizzoli.

Die fünf PCR-Proben wurden größtenteils mit Bezug zu einem Cluster in Hochfügen gemacht. Dabei wurde dann die südafrikanische Virusmutation nachgewiesen – sie war erstmals Ende Dezember bei einer Person am Flughafen in Wien/Schwechat nachgewiesen worden. Die AGES-Auswertung hat laut einer Aussendung des Landes auch bestätigt, dass weitere Mutationen des Coronavirus im Umlauf sind.

Weitere Proben vermutlich betroffen

Bei 21 weiteren Proben aus demselben Cluster in Hochfügen ist laut AGES davon auszugehen, dass diese ebenfalls von der südafrikanischen Virus-Mutation betroffen sein könnten. Dabei geht es konkret um positive PCR-Proben aus den Zillertaler Gemeinden Fügen, Fügenberg, Uderns, Hippach und Mayrhofen. „Der größte Teil der 26 Proben steht in Zusammenhang mit einem Coronavirus-Cluster, der seinen Ausgang in Hochfügen genommen hat“, so Rizzoli. Betroffen waren unter anderem Mitarbeiter der dortigen Seilbahnen, mittlerweile hat sich das Virus vor allem im vorderen Zillertal weiterverbreitet. „Wie das Virus nach Tirol gekommen ist, ist aktuell unklar“, so Rizzoli.

Die nun wiederholt aufgetretene südafrikanische Virusmutation muss laut Experten der AGES noch im Detail erforscht werden. Die Wissenschafter gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Mutation ähnlich wie die britische Mutation ansteckender ist als der bisher verbreitete Coronavirus. „Die Situation muss ernst genommen werden. Laut den virologischen Fachexperten ist nach wie vor die wirksamste Methode, gegen das Virus anzukämpfen, dass man schnellstmöglich ein Contact Tracing durchführt, infizierte Personen aufspürt und Kontaktpersonen isoliert. Deshalb bieten wir ab sofort für die gesamte Bevölkerung im Bezirk Schwaz eine kostenlose PCR-Testung in den Screeningstraßen an“, so Rizzoli. „Wir fordern alle Personen, die im Bezirk Schwaz wohnhaft sind oder sich dort etwa arbeitsbedingt vermehrt aufhalten, auf, sich als Vorsorgemaßnahme testen zu lassen. So können wir allfällige Coronavirus-Infektionen schnellstmöglich aufspüren und die Verbreitung des Virus unterbinden. Das ist nach wie vor das erfolgreichste Rezept, um gegen das Coronavirus anzukämpfen.“