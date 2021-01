Südafrikanische Mutation: Sieben Fälle in Tirol, 21 Verdachtsfälle

Proben aus dem Zillertal haben den Nachweis auf die südafrikanische Virus-Mutation ergeben. (Symbolbild) © AFP/Ross

Schwaz, Kitzbühel – Nach der britischen Mutation des Coronavirus ist jetzt auch die südafrikanische in Tirol festgestellt worden. Fünf bestätigte Fälle gibt es im Zillertal und zwei weitere in Innsbruck und Innsbruck-Land, gab das Land am Samstagabend in einer Aussendung bekannt. Auch die beiden letzteren Fälle weisen Verbindungen zum Bezirk Schwaz auf, hieß es.

Die Betroffenen sollen laut Land zwischen dem 8. und 11. Jänner erkrankt sein. Bei allen sieben Fällen handle es sich um jeweils um abgelaufene Infektionen der südafrikanischen Virusmutation. "Im Gegensatz zu den Fällen im Bezirk Schwaz gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise darauf, dass sich die Fälle in Innsbruck und Innsbruck-Land weiterverbreitet haben", wurde betont. Vier der sieben Betroffenen seien bereits wieder als genesen aus der Quarantäne entlassen worden, drei Personen befanden sich vorsorglich noch in Quarantäne, wiesen aber bereits einen negativen PCR-Test auf.

AGES: Bei 21 Verdachtsfällen auch von Mutation auszugehen

Die sieben Virus-Mutationsfälle resultieren nach Angaben des Landes übrigens aus Stichproben, die nach Auftreten der ersten Mutationsverdachtsfälle im Bezirk Kitzbühel – 1000 an der Zahl – abgenommen und zur AGES nach Wien zur Sequenzierung geschickt wurden. Dies geschehe bei Verdacht auch mit allen anderen in Tirol gezogenen, positiven Proben.

Bei den Fällen im Zillertal seien unter anderem Mitarbeiter der dortigen Seilbahnen betroffen, mittlerweile habe sich das Virus vor allem im vorderen Zillertal weiterverbreitet, hieß es. Bei 21 weiteren Proben aus demselben Cluster ist laut AGES davon auszugehen, dass diese ebenfalls auf die südafrikanische Virus-Mutation zurückzuführen sind.

Dabei geht es konkret um positive PCR-Proben aus den Zillertaler Gemeinden Fügen, Fügenberg, Uderns, Hippach und Mayrhofen. „Der größte Teil der 26 Proben steht in Zusammenhang mit einem Coronavirus-Cluster, der seinen Ausgang in Hochfügen genommen hat“, so Rizzoli. Betroffen waren unter anderem Mitarbeiter der dortigen Seilbahnen, mittlerweile hat sich das Virus vor allem im vorderen Zillertal weiterverbreitet.

Kostenlose PCR-Tests im Bezirk Schwaz

Die Ansteckungsquelle steht allerdings noch nicht fest und damit die Frage, wie diese Variante des Coronavirus eingeschleppt wurde. Viel weiß man darüber noch nicht, aber wie bei der britischen Mutation geht man davon aus, dass sie ansteckender sein dürfte. Die Bevölkerung des Bezirks Schwaz kann am Sonntag kostenlose PCR-Tests machen, die Testangebote werden erweitert. Die Kontaktnachverfolgung erfolgt laut Rizzoli bei den positiv auf die südafrikanische Mutation getesteten Personen noch intensiver. Nicht nur die engen K1-Kontakpersonen, auch die "K"-Personen absolvieren einen PCR-test. "Es geht darum, die Infektionsketten zu durchbrechen", sagte der Leiter des Krisenstabs im Land, Elmar Rizzoli, gegenüber der TT.

Die fünf PCR-Proben wurden größtenteils mit Bezug zu einem Cluster in Hochfügen gemacht. Dabei wurde dann die südafrikanische Virusmutation nachgewiesen – sie war erstmals Ende Dezember bei einer Person am Flughafen in Wien/Schwechat nachgewiesen worden. Die AGES-Auswertung hat laut einer Aussendung des Landes auch bestätigt, dass weitere Mutationen des Coronavirus im Umlauf sind.

Die nun wiederholt aufgetretene südafrikanische Virusmutation muss laut Experten der AGES noch im Detail erforscht werden. Die Wissenschafter gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Mutation ähnlich wie die britische Mutation ansteckender ist als der bisher verbreitete Coronavirus. „Die Situation muss ernst genommen werden. Laut den virologischen Fachexperten ist nach wie vor die wirksamste Methode, gegen das Virus anzukämpfen, dass man schnellstmöglich ein Contact Tracing durchführt, infizierte Personen aufspürt und Kontaktpersonen isoliert. Deshalb bieten wir ab sofort für die gesamte Bevölkerung im Bezirk Schwaz eine kostenlose PCR-Testung in den Screeningstraßen an“, so Rizzoli. „Wir fordern alle Personen, die im Bezirk Schwaz wohnhaft sind oder sich dort etwa arbeitsbedingt vermehrt aufhalten, auf, sich als Vorsorgemaßnahme testen zu lassen. So können wir allfällige Coronavirus-Infektionen schnellstmöglich aufspüren und die Verbreitung des Virus unterbinden. Das ist nach wie vor das erfolgreichste Rezept, um gegen das Coronavirus anzukämpfen.“

Die Anmeldung zu diesen Flächen-PCR-Testungen erfolgt heute jedenfalls über die Nummer 1450. Im Zuge dessen ist anzugeben, dass man sich für das PCR-Screening im Bezirk Schwaz anmelden möchte. Derzeit wird zudem eine Online-Anmeldung über www.tiroltestet.at für dieses kostenlose PCR-Testangebot vorbereitet. Dies wird im Laufe des heutigen Tages bzw. spätestens morgen zur Verfügung stehen, dann kann eine Anmeldung auch online erfolgen. Alle ausgewerteten PCR-Proben werden als Vorsichtsmaßnahme auf Auffälligkeiten analysiert und – sofern erforderlich – der AGES zur weiteren Sequenzierung übermittelt.

Skigebiet Hochfügen vorsorglich geschlossen

Die Bergbahnen Hochfügen teilten indes in einer Aussendung mit, dass sie Freitagnachmittag von der Bezirkshauptmannschaft Schwaz über positiv getestete Fälle im Bezirk informiert worden waren. Es seien umgehend Sofortmaßnahmen ergriffen und das Skigebiet vorsorglich geschlossen worden. Alle Mitarbeiter seien dann Samstagfrüh getestet worden, dies tue man überdies regelmäßig. Man wolle Klarheit haben. Nach Vorliegen der Testergebnisse – und in Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft – werde über den weiteren Betrieb entschieden, hieß es.