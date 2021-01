Tiroler Biathletin Hauser lief in Antholz erneut auf das Podest

Antholz – Die Tirolerin Lisa Hauser hat ihre starke Form im Biathlon-Weltcup am Samstag erneut unter Beweis gestellt. Die 27-jährige Tirolerin lief im Massenstart in Antholz als Dritte bereits zum fünften Mal in den vergangenen zweieinhalb Wochen auf das Podest. Auf Siegerin Julia Simon aus Frankreich fehlten Hauser nach einem Schießfehler im Finish nur 3,5 Sekunden. Platz zwei ging im Zielsprint an die Schwedin Hanna Öberg.