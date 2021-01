Sonderschulen im Distance-Learning: „Eltern sind am Verzweifeln“

Zuletzt wurde Kritik laut, dass Sonderschulen wie Kindergärten am Limit arbeiteten. Zumal es schwierig ist, Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken und Abstandhalten umzusetzen. Wie eine Untersuchung zeigte, zählen Sonderschulpädagogen zu den fünf Berufsgruppen, die am stärksten von Covid-19 betroffen sind. Die Stimmung unter den Lehrpersonen ist gespalten. Fehlender Schutz auf der einen Seite, Sorge um die Bedürfnisse von Kindern mit Beeinträchtigung und deren Eltern auf der anderen Seite. Wie eine Sonderschullehrerin gegenüber der TT sagt, möchte sie nicht ins Distance-Learning wechseln. „Beim Großteil der Kinder ist es nicht möglich, auf Distance-Learning umzustellen. Ich bin gerne für die Kinder da. Wichtig wäre aber die Bereitstellung von Masken und regelmäßige Tests an der Schule.“ „Nicht ideal“, findet Christiane Götz vom Landeselternverband die Regelung. Familien belastet die Ungewissheit. „Eltern sind am Verzweifeln.“