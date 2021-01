In der Pflegeausbildung bleibt der Andrang in Tirol überschaubar

Innsbruck – „Wir sind im Ausnahmezustand. Die physische und psychische Belastung für Pflegemitarbeiter ist extrem geworden.“ So bringt Robert Kaufmann, Vorstand der ARGE Tiroler Altenheime, die Situation in den Alten- und Pflegeheimen auf den Punkt. „Wir ersticken in einem Verordnungsstrudel. Soeben ist die 27. Covid-Schutzverordnung eingetroffen“, schildert er. Darin würden u. a. wöchentlich drei Corona-Tests für Pflegemitarbeiter angeordnet.