Alaba traf bei klarem 4:0-Erfolg von Bayern München auf Schalke

David Alaba (M.) und seine Bayern setzen sich in der Tabelle immer weiter ab.

Gelsenkirchen - Bayern München hat sich in der deutschen Fußball-Bundesliga durch einen 4:0-Sieg bei Schalke 04 schon um sieben Punkte vom ersten Verfolger RB Leipzig abgesetzt. Den Sieg in der 18. Runde besorgten Thomas Müller (33., 88.), Robert Lewandowski (54.) mit seinem 23. Saisontor und David Alaba (90.). Lewandowski ist der erste Spieler, der in acht aufeinanderfolgenden Liga-Auswärtsspielen traf. Schalke ist nach der 13. Niederlage mit nur sieben Punkten weiter Tabellenletzter.