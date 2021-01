Handball-WM: Österreich besiegte Südkorea 36:29

Kairo – Österreichs Handball-Männer haben bei der WM in Ägypten am Sonntag auch das dritte Spiel des President's Cup gewonnen. In einer tabellarisch bedeutungslosen Partie mühte sich eine umgekrempelte ÖHB-Auswahl nach schwachem Start zu einem 36:29 (18:14) und muss sich im abschließenden Spiel um Platz 25 am Mittwoch wohl steigern. Denn dort wartet auf die Truppe von Teamchef Ales Pajovic aller Voraussicht nach Tunesien und damit ein weit härterer Gegner.