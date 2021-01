In Wohnung von 28-Jährigem in Innsbruck Drogen und Waffen sichergestellt

Innsbruck – Deutlichen Cannabisgeruch erschnupperten Polizisten am Sonntagabend bei einer Amtshandlung in einer Wohnung in Innsbruck-Hötting. Bei einer darauffolgenden freiwilligen Nachschau konnten die Beamten in diversen Behältnissen Cannabis und eine geringe Menge Kokain sowie diverse Suchtgiftutensilien finden. Doch damit nicht genug: Der 28-jährige Bewohner hatte auch noch ein sogenanntes Karambit-Messer, sieben Stück Schreckschussmunition und eine K-Munition zuhause.