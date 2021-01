„The Masked Singer Austria": Rainer Schönfelder verstärkt Ratepanel

Wien – Am 15. Februar (20.15 Uhr) startet auf Puls 4 die zweite Staffel der Musikshow „The Masked Singer Austria". Dabei sind der in der Corona-Pandemie berühmt gewordene Babyelefant und Rainer Schönfelder, teilte der Sender am Montag mit. Der Ex-Skirennläufer, der an der ersten Auflage des Rateformats als „Karpfen-Diva" verkleidet teilnahm, wechselt die Seiten und unterstützt Elke Winkens und Sasa Schwarzjirg im Ratepanel.