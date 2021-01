Nach versuchtem Kauf von Schusswaffe: Cobra-Einsatz in Imster Wohnung

Imst – Am vergangenen Mittwoch wurde die Polizei Imst von den Betreibern einer Internet-Plattform informiert, dass sich ein 22-jähriger Imster trotz Waffenverbot und fehlender waffenrechtlicher Dokumente über die Plattform eine Schusswaffe besorgen wollte. Daraufhin wurde von der Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Hausdurchsuchung in dessen Wohnung in Imst angeordnet.