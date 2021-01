26.000 Sonnenbrillen für die Polizei: Gewerkschafter kritisiert „Schwachsinn“

Das Innenministerium will rund 26.000 Sonnenbrillen für die Exekutive beschaffen.

Wien – Hermann Greylinger, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) in der Polizeigewerkschaft, kritisiert die Beschaffung von Sonnenbrillen für die Exekutive. In der Vorwoche war bekanntgeworden, dass das Innenministerium Ausschreibungsunterlagen für die Anschaffung der Sonnenbrillen ausgesandt hat. Der Wert des Auftrags soll sich auf maximal 3,3 Millionen Euro für rund 26.000 Stück belaufen. „Das ist Schwachsinn“, sagte Greylinger am Montag.