Bernhard Gruber in Lahti nicht mehr auf der Intensivstation

Lahti – Bernhard Gruber ist nach dem Setzen zweier zusätzlicher Stents nach einer neuerlichen Herzkranzgefäßverengung in Lahti aus der Intensivstation verlegt worden. Der 38-jährige Salzburger, der nach seinem Comeback nach zehn Monaten im Weltcup von Lahti wieder über Schmerzen im Brustbereich geklagt hatte, ist laut ÖSV wohlauf. Bei einer Herzkatheteruntersuchung waren dem Nordischen Kombinierer am Sonntag zwei weitere Stents gesetzt worden.

Gruber, u.a. Ex-Einzel-Weltmeister von 2015 und Team-Olympiasieger in Vancouver 2010, soll nun am Mittwoch oder Donnerstag nach Österreich überstellt werden. Dies wird allerdings erst am Dienstag entschieden. Ein genaueres Update über seinen Gesundheitszustand wird es voraussichtlich am Mittwoch geben.