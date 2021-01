Schneelast brachte Dach einer Halle in Leisach zum Einsturz

Leisach – Die große Schneelast hat am Montag in Osttirol ein weiteres Dach zum Einstürzen gebracht. In Leisach brach am Nachmittag das Dach einer leerstehenden Lagerhalle ein. Durch den rund zehn Mal zehn Meter großen Schaden ist das Gebäude einsturzgefährdet. Die unmittelbar an die Halle angrenzende Gemeindestraße musste deshalb gesperrt werden. Personen kamen durch den Vorfall nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.