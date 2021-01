Ministerpräsident Conte tritt heute zurück: Wie geht es weiter in Italien?

Sollten die Regierungsparteien keine Lösung aus der Krise finden, wären vorgezogene Parlamentswahlen der einzige Ausweg. Die Regierungsparteien befürchten Neuwahlen, auch weil diese laut Umfragen zu einem Sieg der Mitte-Rechts-Parteien mit der Lega von Matteo Salvini an der Spitze führen können. Das neue Parlament sollte außerdem nach neuen Regeln gewählt werden, die im vergangenen September in einer Volksabstimmung beschlossen wurden. Dadurch wird die Zahl der Parlamentsmitglieder von den aktuellen 945 auf 600 schrumpfen. Viele Parlamentarier würden damit ihren Posten verlieren. Gegen diese Option spricht sich laut Medienberichten auch Staatsoberhaupt Sergio Mattarella aus. Demnach will der Präsident das Parlament nicht auflösen, bevor das neue Wahlgesetz für das verkleinerte Parlament unter Dach und Fach ist.

Am 30. Jänner 2020 wurden in Italien die ersten beiden Coronavirus-Fälle gemeldet. Zwei chinesische Touristen in Rom mussten wegen Covid-19 ins Spital eingeliefert werden. Am nächsten Tag rief der Ministerrat einen sechsmonatigen Ausnahmezustand aus. Am 20. Februar wurde in der Region Venetien das erste Coronavirus-Todesopfer gemeldet. Italien wurde hart von der Pandemie getroffen und versank schier in einem Albtraum.