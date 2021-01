Brutaler Raub in Innsbruck: 51-Jähriger von zwei Männern überfallen

Innsbruck – Kurz vor Mittag wurde am vergangenen Samstag ein 51-jähriger Mann mit Rollator am Haydnplatz brutal überfallen. Er gab an, gegen 11.30 Uhr von zwei unbekannten Männern von hinten erfasst und am Jackenärmel herumgerissen worden zu sein. Dann forderten die zwei lautstark Zigaretten von ihm.