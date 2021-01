Kanadas Parlament will „Proud Boys" als Terrorgruppe einstufen

Die „Proud Boys" gelten als besonders gewaltbereit. Im vergangenen Jahr hatte sich die Gruppierung in den USA immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen mit linken Aktivisten geliefert. Auch in Kanada hat die Organisation Anhänger.

Ottawa – Das kanadische Parlament hat die Regierung von Premierminister Justin Trudeau aufgefordert, die rechtsradikale Organisation „Proud Boys" („Stolze Burschen") als "terroristische Gruppierung" einzustufen. Einen entsprechenden Antrag der oppositionellen Neuen Demokratischen Partei (NDP) nahmen die Abgeordneten am Montag einstimmig an. „Proud Boys"-Mitglieder hatten sich an dem gewaltsamen Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner beteiligt.