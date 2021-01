Nach Tod von Lupo: William und Kate haben neuen Familienhund

London – Schwarz und zum Knuddeln, nur einen Namen hat der Welpe noch nicht: Herzogin Kate und Prinz William haben einen neuen Hund. Acht Monate alt ist der Cocker Spaniel, der bereits seit Ende 2020 bei dem royalen Paar und dessen drei Kindern lebt. Wie jetzt zu hören ist, trifft ein Bericht der Mail on Sunday über den Neuzugang auf dem Landsitz der Familie in der ostenglischen Grafschaft Norfolk zu. „Der neue Welpe ist entzückend, und die ganze Familie ist von ihm besessen", zitierte die Zeitung einen namentlich nicht genannten Freund von Kate und William.

Häufig tauchte Lupo auf offiziellen Fotos auf – vor allem mit George. Angeblich hat das Tier Kate und William sogar bei der Wahl eines Namens für ihren Sohn geholfen: Er soll neben einem Zettel mit dem Namen „George" angehalten haben, nachdem das Paar mehrere mögliche Namen auf Zetteln notiert auf dem Boden ausgebreitet hatte. Lupos Tod gab das Paar bei Instagram bekannt: „Er war in den letzten neun Jahren das Herz unserer Familie, und wir werden ihn sehr vermissen. – W & C", hieß es in einer Nachricht in dem sozialen Netzwerk. „Sie waren am Boden zerstört, als Lupo starb, wie jeder Hundebesitzer verstehen wird, aber bekamen den neuen Welpen noch vor Lupos Tod", erzählte der ungenannte Familienfreund der Mail on Sunday. „Sie hatten gehofft, dass ein jüngerer Hund Lupo Gesellschaft leisten und ihm ein bisschen mehr Leben und Energie einhauchen würde."