Keine Begnadigung durch Trump: Joe Exotic setzt alle Hoffnungen auf Biden

Die Seite will Einblicke in E-Mails erhalten haben, die der selbsternannte „Tiger King" an seine Rechtsvertretung versendet haben soll. Biden traue er demnach nun eher zu, für mehr Gerechtigkeit in der US-Justiz und für Homosexuelle zu sorgen – und schließt sich in beiden Fällen als Opfer mit ein. Denn bei Trump hatte Exotic zuletzt noch moniert, er sei wohl doch „zu unschuldig und zu schwul", um begnadigt zu werden. Hoffnungen hege er in diesem Sinne aber auch in die neue Vize-Präsidentin Kamala Harris.