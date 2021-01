Jetzt online informieren, im Herbst studieren

Die FH Kufstein Tirol berät am 30. Jänner 2021 Interessierte live und individuell zu den Studienangeboten.

Die Lehrenden der FH Kufstein Tirol stellen beim virtuellen Tag der Offenen Tür die 12 Bachelor- und 12 Masterstudiengänge live und persönlich vor und geben den InteressentInnen einen guten ersten Eindruck in die Studieninhalte.

Dank virtueller Rundgänge durch das FH-Gebäude und das Studentenwohnheim erhalten Interessierte einen persönlichen Einblick in den Hochschulalltag und zum Wohnen in Kufstein.

Offene Fragen werden in betreuten Chatrooms beantwortet, zusätzlich können Termine für persönliche Beratungsgespräche wie für die virtuelle Master Lounge vereinbart werden.

Mit einem Studium an der Kufsteiner Hochschule die eigene Zukunft sichern.

Die virtuellen Rundgänge durch das FH-Gebäude und Studentenheim bieten einen guten Einblick in den Hochschulalltag und das Leben am Campus.

Bereits für den vergangenen Tag der offenen Tür hat sich das Organisationsteam der FH Kufstein Tirol etwas ganz Besonderes und Innovatives einfallen lassen: den digitalen Goodiebag. Den Teilnehmenden wurde eine vielseitige Auswahl an Goodies zur Erinnerung an den Online Open House zur Verfügung gestellt. Die BesucherInnen können sich wie beim letzten Mal die Giveaways direkt über die Website heruntergeladen oder per E-Mail bzw. Post zuschicken lassen.