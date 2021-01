Acht Tiroler auf gutem Weg Richtung Weltmeisterschaft in Cortina

Damen: Ausgerechnet für das letzte WM-Rennen (20. Februar) der Damen steht das Aufgebot ziemlich sicher – und das wohl mit gleich drei Katharinas. Angeführt von Liensberger , die in dieser Saison bei jedem Slalom am Podest stand, drängt sich zwischen Truppe und Huber noch die Götznerin Chiara Mair auf. Das größte Fragezeichen steht indes vor dem Auftaktbewerb am 8. Februar: Weil heuer noch keine Kombination gefahren wurde, ist hier abgesehen von den WM-erprobten Ramona Siebenhofer (2019 Vierte in Åre) und Franziska Gritsch (2019 Siebente) aus Sölden sowie wohl auch Allrounderin Ricarda Haaser (Maurach) noch ein Platz offen.

Doch auch in den Speed-Bewerben dürfte bei den Damen das Rennen um die WM-Tickets noch nicht gelaufen sein. Am Wochenende wird noch in Garmisch abgefahren (Samstag) und ein Super-G (Sonntag) ausgetragen. Als Fixstarterin in beiden Disziplinen gilt die bislang einzige Podestfahrerin Tamara Tippler. Dahinter hoffen mehrere auf einen der drei freien Startplätze, nicht zuletzt weil Nicole Schmidhofer und Nina Ortlieb verletzungsbedingt fehlen. Die Routine spricht für die Tirolerin Stephanie Venier, WM-Zweite in der Abfahrt 2017. Zwei Siege 2019 in Cortina sind auch gute Argumente für Siebenhofer. Der Weg auf die Tofana führt also über die Kandahar-Strecke in Bayern.