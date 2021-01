Dringliche Anfrage: Opposition fordert bei Impfstrategie Klarheit, ÖVP sieht Show

Innsbruck – Die Tiroler Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und NEOS bringen für den Februar-Landtag eine Dringliche Anfrage ein, in der Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) aufgefordert wird, für Klarheit in der Tiroler Impfstrategie zu sorgen. In den 37 Fragen will die Opposition etwa wissen, wie viele Impfdosen bisher nach Tirol geliefert wurden. Die ÖVP konterte hingegen, der Opposition gehe es um Show und nicht um Information.

Die vereinte Opposition will Platter auch in Hinblick auf eine „Impfgarantie" bis Ende Februar für die über-80-jährigen Impfwilligen festnageln. „Aus unserer Sicht sollte jeder Impfwillige in dieser Alterskategorie bis spätestens Ende Februar geimpft sein", formulierte Andrea Haselwanter-Schneider, Klubobfrau der Liste Fritz, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck eine Forderung.