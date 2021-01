Mild aber regnerisch im Tal, Schnee auf den Bergen: Wechselhafte Tage in Tirol

Zumindest bis zum Wochenende dürfte es in Tirol trüb bleiben. © Ramesh Rameshan

Innsbruck – „Ziemlich unruhig" sind die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Tirol, prognostiziert Werner Troger von den Meteo Experts. Wie der Meteorologe erklärt, führt die aktuell vorherrschende nordwestliche Höhenströmung immer wieder Tiefs und Schlechtwetterfronten zu den Alpen. Das bedeutet jede Menge Niederschlag – vor allem in den klassischen Nordstaulagen.

So kann etwa am Arlberg bis Sonntag fast ein Meter Neuschnee zusammenkommen. In den Tälern hingegen verwandeln sich die Schneeflocken eher in Regentropfen, es wird spürbar milder. Am meisten Chancen auf Sonnenschein haben Süd- und Osttirol.

Temperaturen und Schneefallgrenze steigen ab Donnerstag

Mit Schnee und Frost klingt in weiten Teilen Tirols noch der Mittwoch aus, die Lawinengefahr steigt teils auf Stufe 4 an. Schon am Donnerstag klettern jedoch sowohl die Temperaturen als auch die Schneefallgrenze nach oben. In den Tälern setzten sich trübes Regenwetter und leichte Plusgrade durch, erst ab etwa 1500 Meter Seehöhe schneit es. Zudem weht auf den Bergen ein lebhafter Wind.

Wechselhaft und noch etwas milder verläuft der Freitag, das Thermometer dürfte laut Troger in der Landeshauptstadt Innsbruck auf bis zu sechs Grad steigen. Hin und wieder blinzelt die Sonne durch und sorgt für eine Regenpause. Mit ein wenig Auflockerung startet auch das Wochenende, am Samstagnachmittag funken aber erneut Niederschläge dazwischen.

Leichte Abkühlung am Sonntag, wechselhafter Wochenstart