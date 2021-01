Gut zu wissen: Die wichtigsten Punkte der Home-Office-Regelung

Innsbruck – Monatelang wurde verhandelt, am Mittwoch schließlich das Ergebnis vorgelegt: Regierung und Sozialpartner haben sich auf eine gesetzliche Regelung von Home-Office verständigt. Wann genau die neuen Regeln im Nationalrat beschlossen werden, ist noch offen, der Beschluss soll laut Arbeitsminister Martin Kocher aber so rasch wie möglich erfolgen.

In der Corona-Krise erhielt Telearbeit einen nie dagewesenen Stellenwert. In weitaus mehr Bereichen als zuvor wird die Möglichkeit des Home-Office genutzt – und das wird wohl vielfach auch nach der Pandemie so bleiben. Die vereinbarten arbeits- und steuerrechtlichen Regelungen im Überblick: