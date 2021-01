WSG Tirol setzte Erfolgslauf mit 3:1 gegen Altach fort

Innsbruck – Die WSG Tirol darf sich nach einem starken Start ins neue Jahr berechtigte Hoffnungen machen, in der Fußball-Bundesliga in die Meistergruppe der Top sechs einzuziehen. Die Tiroler, im Vorjahr nur aufgrund des finanziellen Aus des SV Mattersburg dem Abstieg entgangen, landeten am Mittwoch mit einem 3:1 (3:1) gegen den SCR Altach den zweiten Sieg im zweiten Spiel 2021.