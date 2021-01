Ski-Weltmeisterschaft 2001 in St. Anton: Der Katapult ins dritte Jahrtausend

Schließlich blieb nach dem Zuschlag 1996 beim Kongress des Ski-Weltverbandes FIS in Christchurch (NZL) kaum mehr ein Stein auf dem anderen. Mit einem Mal flossen die Gelder, wurden stolze 254 Millionen Euro investiert. Den größten Anteil (150 Mio.) verschlang dabei die Verlegung der Bahntrasse aus dem Ortszentrum. Auf sechs Kilometern wurde die Arlbergbahnstrecke zwischen St. Jakob und St. Anton an die Südseite des Stanzertals verlegt. Und die St. Antoner waren befreit von der Geißel einer Zugstrecke, die einst wie eine Trennlinie durch das Gemeindegebie­t führte. „Dafür“, sagt Karl Schranz, „war ich gezählte 50 Mal in Wien, erst bei Franz Vranitzky und später dann noch bei Viktor Klima.“ Der einst als einsamer Wolf verschriene Arlberger legte all seine Beziehungen und noch mehr Herzblut in die WM und gilt bis heute unbestritten als Vater und Initiator dieser Titelkämpfe. Der inzwischen 82-Jährige sieht rückblickend die Last auf unzählige Schultern verteilt: „Der Sieg hat viel­e Väter und die Niederlage nur einen.“ Ein Spruch, eine Weisheit, die ihn durch seine Karriere, eigentlich durchs ganze Leben getragen habe. Heute Abend, wenn sich die Eröffnungsfeier zum 20. Mal jährt, wird Schranz mit Gattin Evelyn und einem guten Glasl Rotwein auf die Vergangenheit anstoßen.