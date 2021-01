Lübcke-Prozess: Lebenslange Haft für Mord an deutschem CDU-Politiker

Walter Lübcke wurde in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf seiner Terrasse erschossen.

Frankfurt am Main – Der Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU), ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt stellte am Donnerstag zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Eine anschließende Sicherungsverwahrung behielt sich das Gericht vor.