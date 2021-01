Viel Schnee und glatte Straßen: Mehrere Verletzte bei Unfällen in Tirol

Bei dem Unfall in Münster waren zwei Autos involviert.

Kufstein, Achenkirch, Reutte – Auf den teils schneebedeckten Straßen Tirols kam es am Donnerstag zu einigen Unfällen mit Verletzten. In Münster musste eine junge Lenkerin (19) mittels Bergeschere aus ihrem demolierten Auto befreit werden. Sie war in einer Rechtskurve im Ortsgebiet mit dem Pkw eines 32-Jährigen kollidiert. Die beiden wurden ins Schwazer Krankenhaus gebracht.