Novomatic-Gründer Graf tritt 20 Prozent an Sohn und zwei Manager ab

Gumpoldskirchen – Der Novomatic-Eigentümer Johann Graf gibt ein Fünftel seines milliardenschweren Glücksspielimperiums an seinen Sohn sowie zwei Novomatic-Manager ab. Graf schenke Thomas Graf sowie den beiden langjährigen Wegbegleitern und Vertrauenspersonen Birgit Wimmer und Ryszard Presch 20 Prozent der Novomatic-Dachgesellschaft Novo Invest GmbH, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Novo Invest GmH, die 90 Prozent an der Novomatic AG hält, gehörte Johann Graf bisher zur Gänze.

Der 74-jährige Firmengründer leitet den Generationenwechsel den Angaben zufolge anlässlich des 40-jährigen Firmenjubiläums ein. Graf junior ist seit 30 Jahren in der Novomatic tätig, unter anderem als Chef der Tochter Greentube. Er ist 55 Jahre alt. Presch ist 70 und Wimmer 50. Wimmer ist auch Verwaltungsratspräsidentin der Schweizer NOVO SWISS AG, die die restlichen 10 Prozent an der Novomatic AG hält.

Graf hatte 1980 begonnen, Flipperautomaten zu importieren. Mit Glückspielautomaten und dem Betrieb von Casinos und Wettlokalen wurde daraus ein milliardenschwerer Konzern mit aktuell rund 30.000 Mitarbeitern weltweit. In Österreich beschäftigt Novomatic laut früheren Angaben 3.100 Personen, davon rund 1.500 bei Admiral und 1.200 am Firmensitz in Gumpoldskirchen in Niederösterreich.