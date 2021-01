Norwegen macht wegen Corona dicht: Sorge um Wintersport-Weltcups

Die Grenzschließung, wegen der der Ski-Weltverband FIS am Donnerstag gleich die Weltcups von Skispringerinnen und Kombinierern Mitte Februar in Lillehammer absagte, könnte in den kommenden Wochen noch weitreichendere Folgen haben, wenn sie nach einer zweiwöchigen Testphase weiter Bestand hat.

Im März stehen nämlich zahlreiche weitere Wintersportevents in Norwegen auf dem Programm: Die Skispringer wollen bei der sogenannten Raw-Air-Serie ihre Kräfte messen, in Oslo (18. bis 21. März) ist das Weltcup-Finale der Biathleten geplant. Am Mittwochvormittag hatte die FIS noch mitgeteilt, dass das Saisonfinale der Langläufer im März in Norwegen statt wie geplant in Peking als Olympia-Generalprobe stattfinden solle. Weniger als 24 Stunden später musste sie andere in Lillehammer geplante Wettbewerbe schon wieder absagen. Aber auch andere Sportarten könnten betroffen sein. So ist etwa am 18. Februar ein Europa-League-Match des deutschen Fußball-Bundesligisten Hoffenheim in Molde angesetzt.