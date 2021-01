Russland versus Internet: YouTube und TikTok als Gefahr für Putin?

Mountain View – In Russland sind für Sonntag neue Massenproteste gegen Präsident Wladimir Putin angekündigt – und die Regierung tut alles, um eine Mobilisierung von Zehntausenden über soziale Netzwerke wie am vergangenen Wochenende zu verhindern. Die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor verhängte Geldstrafen von bis zu vier Millionen Rubel (43.600 Euro) gegen mehrere Plattformen – darunter Facebook, Instagram, TikTok und YouTube.

Ihnen wird vorgeworfen, Protestaufrufe unter Minderjährigen verbreitet zu haben. Doch der russische Staat tut sich schwer, die neuen Online-Kommunikationskanäle zu unterbinden. Der Staat wolle verhindern, dass die Online-Netzwerke zu Plattformen würden, "die illegale Proteste ankündigen", rechtfertigte ein Kreml-Sprecher am Donnerstag das Vorgehen. Denn seit der Festnahme des bekannten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny ist Russland von einer neuen Protest-Welle erfasst worden, die sich in Teilen im Internet abspielt. Vor allem junge Russen fordern in millionenfach angeklickten Online-Videos Nawalnys Freilassung und rufen zu einer regen Teilnahme an den Protesten gegen Präsident Putin auf.