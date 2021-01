Lawinengefahr: Wege zu Höttinger Bild, Arzler Alm und Co. gesperrt

In einigen Gebieten rund um Innsbruck herrscht derzeit Lawinengefahr Stufe 4.

Innsbruck – Neuschnee und Regen sorgen derzeit für erhebliche Lawinengefahr in den Bergen. So auch auf der Nordkette oberhalb von Innsbruck, weshalb die Lawinenkommission der Landeshauptstadt nun die Sperre folgender Wege veranlasste:

In einigen Gebieten rund um Innsbruck herrscht derzeit Lawinengefahr Stufe 4. Daher sei am kommenden Wochenende in den Bergen höchste Vorsicht geboten, warnte die Lawinenkommission. Wann die Wege wieder passierbar sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt.