Prominente kritisieren Abschiebung scharf, SPÖ entrüstet über Wöginger

Wien – Die Abschiebungen von drei Schülerinnen und deren Familien in den frühen Morgenstunden des Donnerstags sorgen weiter für Aufregung in Österreich. Am Freitag haben sich zahlreiche heimische Künstlerinnen und Künstler zu Wort gemeldet und das Vorgehen scharf kritisiert. „Die Heuchelei der Regierung über menschliches Mitgefühl, den Schutz der Familie und Achtsamkeit im Umgang miteinander ist nicht mehr zu ertragen", heißt es in dem von u.a. Elfriede Jelinek, Michael Köhlmeier und Lukas Resetarits unterzeichneten Schreiben.

Mit der Abschiebung sei die Regierung nicht nur den direkt Betroffenen „mit Menschenverachtung begegnet, sie hat sie auch durch die Missachtung der Unterstützung zahlreicher unmittelbar Beteiligter zum Ausdruck gebracht". Aus Sicht der Künstler – darunter auch Gerhard Ruiss von der IG Autorinnen Autoren, Franzobel, Monika Helfer, Olga Flor und Marlene Streeruwitz – gibt es nur eine Lösung: „Die umgehende Rückkehr der Ausgewiesenen." Es brauche für die Familien eine „unbefristete Daueraufenthaltserlaubnis". „Ein solcher Fall von Abschiebung darf sich in Österreich nie wieder wiederholen."

SPÖ fordert Entschuldigung wegen Kritik am Bundespräsident

Auch die Die SPÖ empört sich weiter wegen der Abschiebung der Mädchen. Zudem ist Parteichefin Pamela Rendi-Wagner entrüstet, weil VP-Klubobmann August Wöginger den Bundespräsidenten nach dessen Eintreten für die jungen Flüchtlinge auf die Unabhängigkeit der Justiz hingewiesen hat.

Rendi-Wagner ist empört, dass Wöginger „die mahnenden Worte des Bundespräsidenten" kritisiert hatte. © HERBERT NEUBAUER

Dass Wöginger „die mahnenden Worte des Bundespräsidenten" kritisiert hatte, empört die SPÖ-Chefin. In einer Aussendung sprach sie gar von einem „ungeheuerlichen Vorgang", dass die ÖVP ihren Klubobmann vorschicke, um dem Bundespräsidenten zu unterstellen, den Rechtsstaat nicht zu respektieren. Der Klubobmann solle sich entschuldigen.

Van der Bellen hatte sich ungewöhnlich für einen Einzelfall am Donnerstag per Video zu Wort gemeldet und nach eigenen Angaben ohne Aktenkenntnis hinterfragt, ob es nicht rechtlichen Spielraum gegeben hätte und die Kinderrechte entsprechend gewürdigt worden seien. In einer Replik wies der türkise Klubchef den Bundespräsidenten „höflich" darauf hin, „die Unabhängigkeit der Justiz zu respektieren" – und den Höchstgerichten „das in einem Rechtsstaat selbstverständliche und nötige Vertrauen entgegenzubringen".

Kärntens LH Kaiser (SPÖ) will neues Staatsbürgerschaftsrecht

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) will indes ein neues Staatsbürgerschaftsrecht. Er meint man müsse ernsthaft über das Thema Staatsbürgerschaften und die Anerkennung für alle in Österreich geborenen Menschen diskutieren. Zudem fordert der Landeshauptmann einmal mehr, dass bei derartigen Härtefällen zumindest auch Länder und Gemeinden angehört und ihre Stellungnahme in die Entscheidung über ein humanitäres Bleiberecht, das der Innenminister aussprechen kann, einbezogen wird.